Граждане страны-оккупанта все еще верят, что Путин хочет "освободить" Украину.

Россияне все еще считают, что армия РФ пришла в Украину "бороться с нацистами", а не убивать мирных жителей и грабить дома. "Аполитичными" себя чаще называют молодые россияне.

Очередное видео с мыслями россиян относительно войны, развязанной Путиным, опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В частности, одна из россиянок уверена, что после войны Украина станет "вторичным государством".

"Украина станет вторичным государством, которое не будет ни в чем участвовать, а мы заберем эту землю себе", - сказала россиянка.

Опрошенный россиянин среднего возраста заявил, что Россия "вальнет нацистскую падль и все, что с ней связано". По логике этого господина, украинские дети, убитые оккупантами, - тоже "нацисты".

Еще одна россиянка заявила, что Россия "возьмет под крыло" Украину, а "Путин даст украинцам лучшие условия жизни".

Однако самым "дружелюбным" стал последний герой видео. Он заявил, что Украину надо "стереть с лица Земли". Более того, он еще и Польше "пригрозил".

"Надо ее снести с лица Земли. Для чего она нужна? А потом снести Польшу", - заявил россиянин.

Как сообщал УНИАН, россияне за границей притворяются украинцами, чтобы бесплатно кататься в транспорте.

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