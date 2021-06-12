В Испании мужчина жестоко убил свою девушку и выбросился из окна. Он упал на припаркованный автомобиль.
Об этом пишет noticia.ru.
Преступление произошло в муниципалитете Лас-Фуэнтес в Сарагосе. Мужчина нанёс девушке более 40 ножевых ранений. В полиции предполагают, что причиной убийства могла стать ревность.
После расправы он выпрыгнул с балкона пятого этажа. От смерти его спасло то, что он приземлился на припаркованный под подъездом фургон.
Читайте такжеЖитель Уэльса во время прогулки с собакой нашел тело пропавшего другаЕго доставили в больницу, а сразу после выписки арестовали. Сейчас он ожидает суда.
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