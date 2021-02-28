Инцидент случился после встречи осетинского и дагестанского спортсменов.

В Дагестане (РФ) соревнования по дзюдо были прерваны из-за массовой драки с участием болельщиков и спортсменов.

Читайте также"Работаем с Голливудом": российский чемпион UFC Хабиб снимается в автобиографическом фильме

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на российские СМИ, драка произошла в Каспийске, во время первенства Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров.

Как пояснил председатель дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиб Магомедов, инцидент случился после встречи осетинского и дагестанского спортсменов.

«Они боролись более десяти минут, были напряженные моменты, судить тяжело было этот поединок. Когда дагестанский спортсмен выиграл, на трибуне болельщик выкрикнул: «Ура!», отреагировал очень эмоционально. Рядом с ним сидел осетинский болельщик, он ему что-то ответил, у них произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», - рассказал он в интервью «РИА Новости».

Причастные к драке спортсмены будут дисквалифицированы, МВД начало в связи с происшествием проверку.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров