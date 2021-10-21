В аварии пострадали три человека.

Странная ситуация произошла возле российского села Частоостровское. Мужчина за рулем легковушки протаранил дерево и возле разбитой машины пил водку с горла.

Соответствующе видео появилось в социальных сетях.

По данным Госавтоинспекции Красноярского края РФ инцидент произошел 19 октября на втором километре трассы "Частоостровское – Барабаново".

34-летний водитель легкового автомобиля "Жигули" не имел водительских прав и сел за руль пьяным. В авто также находились три женщины - 37, 47 и 68 лет.

Читайте такжеДвое мужчин пообещали россиянке показать кролика, завели домой и изнасиловалиМашина на огромной скорости вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате ДТП пострадали все пассажиры, их доставили в больницу. При этом сам водитель остался цел.

Правоохранители проводят проверку.

На обнародованных кадрах видно, что удар был очень сильный, ведь переднюю часть авто практически согнуло пополам.

Как ранее сообщал УНИАН, в российском Челябинске 27-летний водитель разобрал и закопал свой автомобиль после того, как насмерть сбил человека. Авария произошла 19 сентября на трассе Челябинск - Троицк. В результате ДТП погиб 51-летний мужчина.

Автор: Анастасия Горбачева