До вторжения россиян люди на части востока Украины жили нормально, подчеркнул политик.

Российский антивоенный политик Борис Надеждин, которого не допустили на выборы президента России 2024, открыто обвинил российского диктатора Владимира Путина в начале войны на Донбассе.

На части востока Украины до вторжения российских захватчиков не было "национально-освободительных движений" за РФ или "Новороссию", и люди там нормально жили, не было обстрелов и боев, рассказал Надеждин в эфире русской службы "Радио Свобода".

"…пока там "Стрелков" (осужденный экс-сотрудник ФСБ России, бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин, - Ред.) не взошел туда со своими, как бы их помягче назвать, бойцами, да, там никакой стрельбы не было и, более того, до 14 года ну вот абсолютно не было никаких там национально-освободительных движений, в смысле за "Новороссию" или за Россию. Не было там ничего, жили там нормально люди… никаких там боев не было, никто там не гиб, никто никого не обстреливал", - отметил он.

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Политик добавил, что "это все связано (война на Донбассе, - Ред.) с теми решениями, которые принял Путин". "Поэтому фатальная ошибка его была в 22 году (скорее всего, речь идет о начале полномасштабной войны против Украины, - Ред.), но то, что там было в Донецке и Луганске тоже, конечно, было ошибкой…", - заявил Надеждин.

Важные новости - Россия в центре внимания

В РФ в марте запланировано проведение выборов президента - 15-17 числа. Российская Центральная избирательная комиссия не включила в список кандидатов единственного политика, который открыто выступал за прекращение войны против Украины - Бориса Надеждина.

Формальный повод для отказа включения в перечень кандидатов - якобы слишком большое число ошибок в подписях граждан, которые были собраны за его выдвижение на пост президента.

Стоит отметить, что Россия решила провести свои "выборы" и на оккупированной части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Сообщалось, что там "голосование" начнется раньше.

Напомним, россияне в апреле 2014 года вторглись на часть Донбасса и поддержали там своих пособников, которые заявили о создании так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого власть РФ утверждала, что на востоке Киев "притеснял права русскоговорящих", и люди якобы "хотят в состав России".

22 февраля 2022 года российская сторона ратифицировала договор о дружбе с "ЛДНР", в котором, в частности, говорилось о совместной "обороне границ" и "защите прав этнических меньшинств". 24 числа того же года рано утром Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Россияне захватывали украинские территории, а позже признали части оккупированных земель, в том числе Донбасса якобы "своими".

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