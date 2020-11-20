Подозреваемых задержали.

В России мужчину убили после того, как он попросил пару других пассажиров в маршрутке надеть защитные маски.

Читайте такжеВ Турции пьяные россиянки напали на медсестру за просьбу надеть маскиВидео инцидента опубликовал Telegram-канал «Mash на мойке».

«53-летний научный сотрудник ехал с корпоратива и сделал замечание сидевшей рядом паре – мол, пандемия, безответственно себя ведете. Слово за слово, все вышли на Индустриальном проспекте, в итоге мужчина получил нож в спину, спасти его не удалось», – говорится в описании к видео.

Нападавшего и его спутницу задержали, они оба из Оренбургской области: «40-летний любитель решать споры холодным оружием уже был судим за наркоту и причинение тяжкого вреда здоровью».

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Автор: Катерина Шварц