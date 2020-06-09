В России мать зарезала троих детей и покончила с собой, среди убитых – младенец

Тела погибших нашел отец семейства, когда пришел домой.

В одном из домов Элисты в российской Калмыкии нашли троих детей с множественными ножевыми ранениями и тело их 35-летней матери.

Читайте такжеВ России псих с монтировкой напал на группу школьников: один погиб, пять – в больницеОб этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Убитые дети были 2009, 2012 и 2020 годов рождения. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они допрашивают отца погибших, а также родственников и знакомых семьи.

По сообщениям россСМИ, тела погибших нашел отец семейства, когда пришел домой. Якобы его жена убила детей, а потом совершила самоубийство. Предсмертной записки она не оставила.

Среди погибших оказался четырехмесячный малыш. Отмечается, что старшая девочка пыталась выбежать из дома. Она добралась до двери и звала на помощь, но мать затащила ее обратно в дом.

Ранее УНИАН писал, как в России многодетная мать убила двух своих детей.

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