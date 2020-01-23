В России многодетная мать убила двух своих детей

После содеянного женщина попыталась покончить с собой.

В российском городе Кудымкаре женщина, которая воспитывает четырех детей, убила двоих из них.

Об этом сообщает "АиФ-Пермь" со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

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По информации издания, трагедия произошла утром 23 января. По словам местных жителей, многодетная мать страдала от послеродовой депрессии. После преступления женщина попыталась наложить на себя руки.

Сейчас она находится в реанимации.

Правоохранители выясняют причины и условия, приведшие к совершению жительницей Кудымкара противоправных действий в отношении двух малолетних детей.

Как сообщал УНИАН, на Сахалине спасателям и полицейским пришлось взламывать дверь квартиры, чтобы добраться к годовалому мальчику.