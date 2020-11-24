В Москве обнаружили 10-летнего мальчика, которого мать заперла на несколько дней в квартире одного без еды и света.
Читайте такжеВ России полицейские забрали у сатанистов двух девочек-мауглиОб этом пишет Telegram-канал «Life Shot».
«Женщина оставила мальчика дома одного, заперев его на ключ, и пропала. Просидев в квартире без электричества пять дней с одной лишь пачкой риса, четвероклассник начал громко кричать в окно и стучать во входную дверь. Просьбы о помощи услышали соседи и вызвали сотрудников МЧС. А пока спасатели ехали на место, жители дома передали ребенку еду через балкон», – говорится в сообщении.
Где мать мальчика, до сих пор не известно. Отмечается, что женщина нигде не работает и была замечена за употреблением наркотиков.
«Соседи рассказывают, что в квартире семьи творится полная жуть: вся мебель перевернута, валяются пивные бутылки, ползают тараканы и летают мухи», – говорится в сообщении.
По их словам, мать школьника вела аморальный образ жизни и часто не бывала дома. А когда она возвращалась, то собирала шумные компании, нередко посиделки заканчивались драками, передает РЕН ТВ.
Один из жильцов сообщил, что в квартире все перевернуто вверх дном, валяются раковина и пустые бутылки, оба холодильника отодвинуты. Нет света и продуктов, все грязное и в плесени, повсюду ползают тараканы.
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