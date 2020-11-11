На фоне проблем с российской вакциной от COVID-19 в ход пустили "биоактивные добавки".

В России начался второй этап клинических испытаний «биопрепарата» для профилактики и лечения коронавируса – его делают из ягеля (лишайника) и коры березы.

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Как сообщает ТАСС, препарат получил название «Бетукладин». Медикам передали около 6,4 тыс. доз лекарства.

Первая серия испытаний была проведена в августе в республиканской больнице № 2 в Якутске, среди медиков и пациентов. Разработчики утверждают, что испытания были успешными - все благодаря уникальным свойствам растущих в Якутии растений.

Российские ученые уже к концу года хотят подготовить документацию, чтобы утвердить Бетукладин в качестве «биоактивной добавки» при борьбе с пандемией.

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В России в августе заявили о регистрации "первой в мире" вакцины против COVID-19, ее якобы протестовали на дочери Путина.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины не проводилась.

Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

В то же время, международная группа исследователей выразила беспокойство по поводу возможных неточностей в отчете об испытаниях российской вакцины. В некоторых графиках встречаются подозрительные повторы, а данных для проверки результатов недостаточно.

По данным ВОЗ, всего в мире проводится около 700 испытаний вакцины от COVID-19.

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Автор: Дмитрий Захаров