Представители Русской православной церкви выступили с критикой дизайна банкноты, так как на изображении купола православного храма нет креста, при этом на минарете изображен полумесяц.

В России приостановлен выпуск новой банкноты номиналом 1000 рублей, так как по официальной версии банк России будет дорабатывать дизайн.

В официальном телеграм-канале ведомства страны-агрессора сообщается, что выпуск банкноты временно приостановлен. В широкое обращение она не поступила.

Новый дизайн банкнот номиналом 1000 рублей и 5000 рублей Центробанк представил 16 октября. Дизайн обновленной тысячерублевой банкноты, на которой ранее был изображен памятник Ярославу Мудрому, часовня иконы Казанской Божьей Матери, Ярославский кремль и герб Ярославля, теперь посвящен Приволжскому федеральному округу. В частности, на купюре изображен Музей истории государственности татарского народа.

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Представители Русской православной церкви выступили с критикой дизайна банкноты, так как на изображении купола православного храма нет креста, при этом на минарете изображен полумесяц.

Музей истории государственности татарского народа, изображенный на банкноте, находится в здании бывшей Дворцовой церкви. Крест с ее купола сняли в советское время.

Что происходит с российской валютой

В августе 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%. Валюта страны-агрессора по темпам падения обогнала даже турецкую лиру.

В начале октября 2023 года российский рубль обвалился до новой трехзначной цифры.

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