По состоянию на 14:51 по Киеву за один доллар США давали 102,12 российских рубля.

В ходе торгов в понедельник, 9 октября, курс российского рубля упал ниже отметки 102 руб. за доллар впервые с 23 марта 2022 года.

Согласно даннным Google Финансы, по состоянию на 14:51 по Киеву за один доллар США давали 102,12 рубля. До вторжения России в Украину максимальное падение валюты агрессора было зафиксировано в феврале 2022 года, перед самым началом войны. Тогда за один доллар США давали 75,74 рубля.

Падение российского рубля

9 августа 2023 года российский рубль вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

Видео дня

Москва заявляла о том, что готовит экстренные ограничения для поддержки рубля.

3 октября 2023 года рубль пробил отметку в 100 единиц за доллар. Российский рубль ослаб, преодолев символический порог в 100 единиц за доллар, достигнув в начале торгов отметки 100,2550.

6 октября второй раз за неделю один доллар стоил более ста российских рублей. За год российская валюта обесценилась почти в два раза.

7 октября 2023 года валюта РФ второй раз за неделю прошла порог в 100 рублей за доллар. Курс доллара на открытии торгов на бирже превысил 101 рубль, евро - 107 рублей.

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