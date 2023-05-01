Распределением займутся специальные комиссии, созданные на базе университетов.

В России выпускников бюджетных отделений вузов хотят обязать работать по распределению на оборонных заводах. Такой законопроект внес в Госдуму госсовет Татарстана.

Авторы объясняют инициативу заботой о студентах, которые не могут трудоустроиться из-за отсутствия опыта, а также необходимостью борьбы с дефицитом кадров.

"Это позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой, согласно полученной квалификации, на срок не менее трех лет по завершении обучения, что в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики страны", — говорится в пояснительной записке.

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В случае отказа от принудительного трудоустройства, студент должен возместить государству расходы на свое обучение. Законопроект пока не получил заключения профильной комиссии Госдумы.

Распределением займутся специальные комиссии, созданные на базе университетов. Распределение для выпускников вузов было обязательным в СССР. Студент был обязан отработать по распределению три года и только после этого мог поменять место работы по собственному желанию.

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