На данный момент полиция проводит проверку.

В российской Твери в городском автобусе устроили массовую драку из-за замечания не пить водку прямо в салоне.

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«После сделанного замечания хулиганы принялись громить всё, что попадалось под руку: разбили стекло, попытались сломать двери и выбили с ноги телефон у одного из очевидцев», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дебоширами оказались местные футбольные фанаты.

На данный момент полиция проводит проверку.

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Автор: Катерина Шварц