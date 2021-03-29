В России устроили массовую драку в автобусе / скриншот
В российской Твери в городском автобусе устроили массовую драку из-за замечания не пить водку прямо в салоне.
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«После сделанного замечания хулиганы принялись громить всё, что попадалось под руку: разбили стекло, попытались сломать двери и выбили с ноги телефон у одного из очевидцев», – говорится в сообщении.
Отмечается, что дебоширами оказались местные футбольные фанаты.
На данный момент полиция проводит проверку.
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