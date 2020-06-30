Подавился песком и задохнулся: в России дети в шутку закопали брата на пляже, мальчик умер

Ребенка вытащили из песка и попытались спасти, но это не помогло.

В России трое детей играли в песке на пляже под Анапой без присмотра родителей, один из несовершеннолетних погиб.

Читайте такжеВ России пенсионер устроил жестокую расправу над тремя внуками: суд огласил приговорКак пишет «Анапское Черноморье», многодетная семья приехала отдыхать в курортный поселок Витязево и разбила палатку на берегу моря. Утром 30 июня, пока взрослые спали, трое сыновей начали закапывать друг друга в песок. Ради шутки мальчики решили закопать младшего 8-летнего брата полностью и случайно убили его – ребенок подавился песком и задохнулся.

На место прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. Мальчика вытащили из песка и попытались спасти, но это не помогло. Правоохранительные органы устанавливают причины смерти.

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