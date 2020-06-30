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Подавился песком и задохнулся: в России дети в шутку закопали брата на пляже, мальчик умер

17:16, 30 июня 2020
Русский міръ
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Иллюстрация  REUTERS

Читайте такжеВ России пенсионер устроил жестокую расправу над тремя внуками: суд огласил приговорКак пишет «Анапское Черноморье», многодетная семья приехала отдыхать в курортный поселок Витязево и разбила палатку на берегу моря. Утром 30 июня, пока взрослые спали, трое сыновей начали закапывать друг друга в песок. Ради шутки мальчики решили закопать младшего 8-летнего брата полностью и случайно убили его – ребенок подавился песком и задохнулся.

На место прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. Мальчика вытащили из песка и попытались спасти, но это не помогло. Правоохранительные органы устанавливают причины смерти.

Ранее УНИАН писал, как в индийском селе Памары мужчина умер после того, как местные жители пытались вылечить его коровьим навозом после удара молнии.

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