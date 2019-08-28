Смертельные процедуры: индийца после удара молнии закопали в навоз

Через несколько минут после начала "процедуры" мужчина умер от удушья.

В индийском селе Памары мужчина умер после того, как местные жители пытались вылечить его коровьим навозом после удара молнии.

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Отмечается, что инцидент произошел 25 августа. Жителей села по имени Бинод и Гокул Подхо ударила молния. Односельчане решили помочь пострадавшим и закопали Бинода в кучу навоза. Согласно поверьям, это должно было облегчить его страдания. Но через несколько минут после этого он перестал дышать. Как выяснилось, индиец умер от удушья.

Второго пострадавшего доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь.

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