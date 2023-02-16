Штрафные санкции будут применяться за несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства.

Госдума предложила штрафовать на сумму до 450 тысяч рублей за нарушение правил обращения с навозом.

Административный штраф предлагается выписывать за несоблюдение требований при хранении, транспортировании, обработке, переработке, реализации навоза и помёта. Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для ИП - от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, для компаний - от 250 тысяч до 350 тысяч рублей.

За повторное нарушение: для должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП - от 60 тысяч до 70 тысяч рублей, для компаний - от 350 тысяч до 450 тысяч рублей.

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Комментируя законодательную инициативу спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала Министерство сельского хозяйства "погрузиться" в проблему накопленного сельскохозяйственными предприятиями навоза, которая может привести к штрафным санкциям.

Новости России: детали

В Якутии скульптор Михаил Боппосов слепил кролика из перегноя и научил его играть на барабане.

Автор "творения" считает, что кролик из фекалий "несет в себе некий тайный смысл". Странную скульптуру связали с войной, ведь "барабан в военное время используется для подачи различных сигналов".

В России решили продолжить многолетнюю традицию и провели чемпионат по метанию коровьего навоза. Соревнование проходило в Пермском крае. Россияне были в восторге от чемпионата и даже утверждали, что навоз "совсем не пахнет".

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