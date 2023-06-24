Билетов с пересадкой или двумя осталось всего по несколько штук.

Прямых авиабилетов из Москвы в Стамбул (Турция), Астану (Казахстан) и Тбилиси (Грузия) не осталось. Такая ситуация вызвана паникой, которая распространяется по стране в связи с бунтом Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер".

Билетов с пересадкой или двумя осталось всего по несколько штук. А прямой перелет в Ереван (Армения) будет стоить 198 000 рублей (обычно он стоит около 10 тысяч рублей).

Вооруженный мятеж в России - главное

В ночь на 24 июня 2023 года главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил войну ВС РФ. Этому предшествовал якобы обстрел позиций "вагнеровцев" со стороны регулярной армии.

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Первые стычки случились в Ростовской и Воронежской областях - именно здесь началась гражданская война в России. Сбитые вертолеты, а также стрельба присутствовали в столкновениях между наемниками Пригожина и солдатами ВС РФ.

Владимир Путин экстренно покинул Москву на фоне вооруженного конфликта ЧВК "Вагнер" и кадровых сил ВС РФ, пишут СМИ.

Российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции на подходах к Москве.

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