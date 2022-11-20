Врачи уверяют, что могут восстановить не только суставы и кости, но и кожу.

Российские медики заявили, что изобрели и овладели технологией "выращивания" конечностей солдатов после тяжелых ранений, полученных в Украине.

Как пишет прокремлевское агентство "РИА Новости", ссылаясь на российское Министерство обороны, эту технологию якобы придумали врачи из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве. Более того, этот метод уже применяют на практике.

Метод 3D-моделирование имплантов, которые заменяют поврежденные участки костей и даже суставов, уже обеспечил полное восстановление руки и ноги нескольким солдатам, раненым в Украине, уверяют в РФ.

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Метод заключается в том, что для раненого человека изготавливают индивидуальный трехмерный имплант из титана, который по форме и размеру соответствует утраченному фрагменту кости. Его вставляют в место ранения, а затем заполняют костной тканью, взятой из других костей пациента, трансплантованою или выращенной с помощью стволовых клеток. Затем врачи воспроизводят мышцы и кожу, возвращая функциональность поврежденной руки или ноги.

Заместитель руководителя госпиталя по научно-исследовательской работе Леонид Брижань похвастался, что такие операции не делает больше никто в мире.

Последние потери России в Украине

По состоянию на 20 ноября потери противника среди личного состава достигли 84210 Из них 330 оккупантов были ликвидированы за минувшие сутки.

20 ноября Генштабом были подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области. Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется.

19 ноября украинские защитники сбили БпЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.

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