Ликвидацию оккупанта подтвердила его вдова.

Украинские воины ликвидировали полковника министерства чрезвычайных ситуаций РФ Павла Ермолаева. Вероятно, оккупанта уже похоронили.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, ликвидацию захватчика подтвердила его вдова Юлия Ермолаева-Сидорчук еще 12 ноября.

"Погиб за страну, за честь, за своих", - написала она в одной из запрещенных российских соцсетей.

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Эксперту удалось узнать, что ликвидированный захватчик родился 28 апреля 1974 года. Выпускник Ташкентского общевойскового училища. Работал на должности первого заместителя отдела Управления МЧС в Магаданской области.

"За 48 лет жизни полковник успел побывать в Ереванском уезде России и в Освенциме (наверняка там и "вдохновился" от увиденного). Информации относительно обстоятельств ликвидации сейчас нет", - отметил Комахидзе.

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В Генштабе ВСУ утром 19 ноября сообщили, что подразделения Сил обороны нашего государства за прошедшие сутки отбили атаки российских захватчиков в районах ряда населенных пунктов Донецкой области – Белогоровки, Водяного, Зеленополья, Первомайского, Клещеевки и Новомихайловки.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко говорил, что на Бахмутском направлении противники пытаются вести штурмовые действия днем и ночью и возле Бахмута все завалено телами захватчиков.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 ноября ориентировочно составляют 83 тыс. 880 человек.

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