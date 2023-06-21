Водитель "Тойоты" выжил, а водители автобуса и грузовика погибли.

В России на трассе Р-217 "Кавказ" в районе поселка Новокохановское произошло крупное ДТП.

По предварительной версии, "Тойота Камри" выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом, а затем грузовик врезался в рейсовый автобус "Москва - Хасавюрт".

МВД республики сообщает о восьми погибших и восьми пострадавших, пишет "Интерфакс". "Осторожно, новости" сообщают о 9 погибших и 20 пострадавших. Водитель "Тойоты" выжил, а водители автобуса и грузовика погибли, пишет Baza. Также, по данным канала, среди погибших двое детей.

Проишествия в РФ - последние новости

Вечером во вторник, 20 июня, в российском городе Волоколамск начался пожар на предприятии по производству деревянных паллет.

В городе Котовск Тамбовской области России загорелось здание крупнейшего в РФ порохового завода.

Властям РФ посоветовали увеличить численность рабочей силы в стране, отправив на принудительные работы в интересах частного бизнеса и госструктур 150–185 тысяч заключенных, или около 43% всех отбывающих наказание в тюрьмах.

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