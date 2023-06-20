Причиной пожара стал "человеческий фактор".

В городе Котовск Тамбовской области России загорелось здание крупнейшего в РФ порохового завода.

Как сообщают пропагандистские СМИ, информация о взрыве поступила около 14:00.

"По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода", - отмечает пресс-служба регионального управления МЧС.

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Информация о площади пожара уточняется, однако известно, что погибли четыре человека и еще два - получили ранения. Однако по данным некоторых СМИ, погибло на самом деле пятеро, а раненых вообще - 12.

Губернатор области утверждает, что причиной пожара стал не теракт, а "человеческий фактор". Несмотря на инцидент завод продолжает работать, производство не остановлено.

Как пишет The Moscow Times, Тамбовский пороховой завод выпускает более 200 видов продукции, в том числе пироксилиновые порохи для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов, а также игрушки-неваляшки.

Указывается,что этот завод был основан еще при императоре Николае II. Предприятие было вынуждено резко увеличить производство для снабжения оккупационной армии. Для этого туда наняли сотни новых работников.

Этот завод входит в разряд опасных. В 2015-2016 годах на его территории уже происходили взрывы. Тогда жертвами стали 7 человек.

Пожары на российских заводах

В России регулярно пылают стратегические заводы. Так, раньше мощный пожар вспыхнул на территории научно-производственного комплекса в Свердловской области Российской Федерации. Огонь охватил один из цехов на заводе пластмасс.

Кроме того, 5 марта мощный взрыв прогремел на территории Московского коксогазового завода.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в российской Перми произошел пожар на территории предприятия "Мотовилихинские заводы", которое является единственным в РФ производителем реактивных систем залпового огня и находится под санкциями ЕС.

На территории завода по разработке ракет для систем ПВО в городе Химки (Московская область) упал беспилотный летательный аппарат.

Также в Москве горел машиностроительный завод имени В. В. Чернышева, на котором изготавливают двигатели для самолетов МиГ.

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