В РФ школьник с молотком напал на одноклассников и пытался совершить суицид: что известно

Пострадавших в результате нападения на школу в Челябинске могло быть гораздо больше - один из школьников оказал Роману сопротивление, после чего тот сбежал.

В российском Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников в школе.

Как сообщает "База", инцидент произошел утром в школе №68. 13-летний ученик Роман пришел в школу с молотком и ножом. Парень напал на других учеников.

В результате нападения пострадали трое детей. Одна из пострадавших, 13-летняя Валерия, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одна девочка, 13-летняя Мария, находится в отделении нейрохирургии.

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Кроме того, во время нападения пострадала одна из учительниц школы №68. Она доставлена в областную больницу.

Нападающий, 13-летний Роман, задержан. По предварительным данным, школьник, который напал с молотком на одноклассников, пытался совершить суицид. Сейчас он также находится в больнице.

У пострадавшей учительницы травмы головы и перелом пальца. Предварительно она пыталась отобрать молоток у школьника.

Канал пишет, что пострадавших в результате нападения на школу в Челябинске могло быть гораздо больше - один из школьников оказал Роману сопротивление, после чего тот сбежал.

Впоследствии "База" сообщила детали нападения. По словам очевидцев, 13-летний Роман ворвался в класс за 5 минут до конца урока. По словам очевидцев, школьник пришел во всем черном в середине первого урока, однако не пошел сразу в класс, а прошел мимо и отправился в сторону туалета.

Через несколько минут он с криками забежал в кабинет, где шел урок биологии и начал размахивать молотком. Сначала он ударил одну из девушек по голове, потом учительницу. После этого Роман ударил еще одну девочку и мальчика, выбежал из кабинета и побежал по коридору.

Пострадавшие девушки находятся в тяжелом состоянии. Одна из них во время нападения потеряла сознание. Мотивы пока неизвестны.

Нападение на школу в РФ

Наадаємо, что 11 сентября в Ростовской области РФ ученик пришел в школу с ножом. Ранены несколько человек.

Ранены трое работников школы и дедушка одного из учеников. Сейчас нападающий задержан. Им оказался 15-летний ученик девятого класса этой школы с психическим заболеванием Беляев Григорий.

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