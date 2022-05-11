Один из чиновников страны-оккупанта заявил, что юго-восточная часть Украины станет "еще одним регионом РФ".

Постоянный представитель российского диктатора в Крыму Георгий Мурадов заявил, что южные регионы Украины станут частью России. Более того он цинично назвал это "волей украинцев".

Об этом пишет пропагандистское РИА "Новости".

Представитель страны-оккупанта заявил, что юго-восточные территории Украины были "подарены" ей, а местные жители на протяжении 8 лет "терпели издевательства".

"Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа", - заявил Мурадов.

Напомним, в середине апреля в России объявили очередную цель так называемой "спецоперации" — захват юга нашей страны и выход к границе с Приднестровьем. На прошлой неделе спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в интервью УНИАН подтвердил эти планы оккупантов. По его словам, такие заявления звучали из уст отдельных российских военачальников.

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