Активные бои идут вдоль всей линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях.

Россия может активизировать наступательные действия на юге Украины, а также создать сухопутный коридор в Приднестровье.

Об этом в интервью УНИАН заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

"Наступательные действия ведутся противником не только в Восточной операционной зоне. Активные бои идут вдоль всей линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях. Но ситуация там динамичная и довольно часто меняется", - отметил Мотузяник.

Он также подчеркнул, что в планах России не только восток, но и юг Украины.

"Очевидно, что в планах России не только восток, но и юг Украины. Вероятно, оккупант постарается создать сухопутный коридор еще и в Приднестровье. В частности, такие заявления звучали из уст отдельных российских военачальников. И хотя по состоянию на сегодняшний день Кремль это официально не комментирует, подобные информационные вбросы просто так не появляются. Совершенно очевидно, что Москва будет пытаться захватить как можно больше украинских территорий", - отметил Мотузяник.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Российские оккупанты перебросили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

4 мая 2022 года ВСУ сожгли российскую колонну с боеприпасами под Изюмом.

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