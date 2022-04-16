Захватчики раздают в Херсонской области листовки, в которых не скрывают цели войны в Украине.

Оккупационная администрация Херсона пытается убедить местное население, что преступления РФ в Украине совершаются на благо людей, а "вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, публикуя пропагандистские листовки.

Захватчики заявляют в листовках, что война якобы началась через "западные планы" уничтожить российский и украинский народы. Саму войну называют "операцию по ликвидации антинародного киевского режима".

В листовках оккупанты пишут, что украинцы сами виноваты в российской агрессии", поскольку именно они выбирали стране власть.

"Горе, постигшее вас – результат преступной политики киевского режима", - говорится в пропагандистской листовке.

"Фактически такие действия российских пропагандистов являются прямым признание того, эта война не имеет отношения к мифической "защите Донбасса". Ее цель – уничтожение украинской государственности и оккупация всей Украины", - сообщает разведка.

Отдельно оккупанты отмечают: "Не думайте, что это будет быстро и безболезненно". Украинская разведка называет это утверждение "особенно актуальным", учитывая за время оккупации на Херсонском городском кладбище появились по меньшей мере 824 новые могилы.

Жителей города призывают к коллаборации с россиянами и предупреждают об опасности приближаться к военным оккупационной армии. Также в листовке цинично утверждают, что "российская армия не воюет с украинскими солдатами и не обстреливает мирное население".

"Следует отметить, что на сегодня украинские и международные следователи тщательно исследуют все преступления, которые совершают оккупанты по прямым приказам российского руководства. Все они будут доказательствами для спецтрибунала как над непосредственными исполнителями, так и над властной верхушкой страны-оккупанта", - резюмирует разведка.

Херсон и большая часть Херсонской области остаются в оккупации уже более месяца.

За это время в Херсоне появился аналог Донецкой "Изоляции" для пыток несогласных с оккупационным режимом.

Кроме того, регион находится на грани гуманитарной катастрофы. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, 106 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Все меньше становится продуктов и лекарств, а российские захватчики забирают у населения последнее.

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