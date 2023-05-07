Все заверения о "надежности сплошного радиолокационного поля" оказались несостоятельными.

Российская система информирования о ракетном нападении высшего руководства страны никогда не модернизировалась и сегодня находится в плачевном состоянии.

В ближайшее время ожидается открытие уголовного производства о махинациях при модернизации системы и поиск виновных, сообщает проект "ВЧК-ОГПУ".

"На протяжение нескольких лет в адрес Путина неоднократно поступали записки о плачевной ситуации с российской системой ПРН. Все заверения о "надежности сплошного радиолокационного поля" и высоких тактико-технических показателей локаторов дальнего обнаружения радиолокационной станции "Воронеж" оказались несостоятельными. Выявлены серьезные проблемы в работе наземного и космического эшелонов СПРН и вопиющая коррупция. … Строя дорогие станции по всему периметру границ РФ, сама систему информирования высшего руководства страны о ракетном нападении серьезно никогда не модернизировали. Это как новые цифровые противопожарные датчики ставить на аналоговую сигнализацию", – пишет проект.

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По информации источников "ВЧК-ОГПУ", каждая РЛС до финансового кризиса обходилась России в 20 миллиардов рублей. Большую часть комплектующих закупали за рубежом и под видом дорогих и качественных деталей – защищенных от помех и радиации транзисторов. При этом на самом деле РЛС снабжались дешевыми и непригодными для использования в военных целях деталями.

"По словам источника, на выходе теперь Россия имеет нестабильно работающие РЛС, которые дают "окно возможности" для безответного удара по территории России", – пишет "ВЧК-ОГПУ".

Что не так с российский системой противовоздушной обороны

На территории РФ все чаще происходят разнообразные подрывы поездов, пожары на НПЗ, атаки дронами и прочее. Ответственность за эти инциденты нередко берут на себя разнообразные российские партизанские организации.

На фоне атак дронами разгораются дискуссии о том, почему с ними не может эффективно бороться российская система противовоздушной обороны ПВО. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко называл российскую ПВО абсолютно неэффективной и бессмысленной. Он отмечал, что воздушное пространство России не просто усыпано белыми пятнами ПВО, скорее, оно само - огромное белое пятно с вкраплениями ПВО. Именно с этим он связывал многочисленные инциденты, когда дроны преодолевали сотни километров в воздушном пространстве России, якобы насыщенном эшелонированной ПВО, и достигли важных объектов, где их пытались сбить стрелковым оружием.

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