Володин назвал решение платформы "недопустимым поведением" в отношении россиян.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил YouTube в "двойных стандартах" и заявил, что вопрос по удалению видеохостингом кремлевских пропагандистских телеканалов надо рассматривать в ООН.

Об этом Володин написал в Telegram.

Он назвал решение платформы "недопустимым поведением" в отношении россиян.

"Правильно, чтобы комитет Госдумы по безопасности и комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучили ситуацию и задали вопросы представителям YouTube", – написал россиянин.

Читайте такжеРоссиянка сравнила Путина с Гитлером и поплатиласьБолее того, Володин заявил о "нарушении принципа демократии и права граждан практически со всего мира".

Россиянин возмущен, что ПАСЕ не рассматривает этот "вопрос дискриминации".

Что предшествовало

Накануне ​​YouTube удалил два канала немецкой редакции RT без возможности восстановления из-за нарушения принципов сообщества.

Тогда в МИД РФ заявили, что проекты "подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии" со стороны YouTube.

Как писал УНИАН, Россия заблокировала проведение в Польше совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в регионе Европа-Евразия.

Кроме того, в Кремле проигнорировали решение Европейского суда по правам человека о выплате моральной компенсации вдове экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которого, по решению этого же суда, отравили по указанию российского руководства.

Спикер Путина, комментируя приговор ЕСПЧ, назвал суд "некомпетентным".

Автор: Яна Ставская