Россия всегда отрицала свою причастность к преступлению.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко несет Россия.

Об этом говорится в решении суда.

Литвиненко, бывший российский шпион, который стал гражданином Великобритании, умер от отравления полонием в 2006 году в Лондоне.

Расследование, проведенное в Британии в 2016 году, показало, что убийство "предположительно, было одобрено" президентом России Владимиром Путиным.

Читайте такжеЕвросоюз поддержал Францию в скандале с подводными лодкамиОднако Россия всегда отрицала свою причастность к преступлению.

По данным британского расследования, бывший телохранитель КГБ Андрей Луговой и еще один россиянин Дмитрий Ковтун умышленно отравили Литвиненко, добавив радиоактивное вещество в его напиток.

Вдова Литвиненко Марина подала иск против России в Страсбургский суд по правам человека, который согласился с выводами британского расследования.

"Суд, в частности, установил наличие весомых доказательств того, что во время отравления Литвиненко, Луговой и Ковтун действовали в роли агентов российского государства", – говорится в решении ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека пришел к выводам, что отказ России опровергнуть утверждение о том, что она организовала нападение, еще больше указывает на ответственность РФ.

И Луговой, и Ковтун свою причастность отрицают.

Суд обязывает Россию оплатить вдове Литвиненко Марине компенсацию в размере 100 тысяч евро, а также судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро.

С 1990-х Литвиненко критиковал политику Кремля и лично Путина. В своей разоблачительной книге экс-сотрудник ФСБ указал на причастность российских спецслужб у организации ряда терактов в России, в том числе ко взрывам жилых домов.

После эмиграции в Британию в 2000 году против Литвиненко было открыто несколько уголовных производств.

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Автор: Яна Ставская