Совещание касалось проверки соблюдения прав человека в регионе Европа-Евразия.

Россия заблокировала проведение в Польше совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в регионе Европа-Евразия.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

"Вчера в Варшаве должна была состояться ведущая конференция по вопросам человеческого измерения-2021 в регионе Европа-Евразия. К сожалению, совещание ОБСЕ не состоялось из-за решения правительства России его сорвать. Мы глубоко обеспокоены попыткой россиян заблокировать проверку по поводу ухудшения положения в сфере прав человека", – поясняет Блинкен.

Отмечается, что с момента принятия Хельсинкского заключительного акта 1975 года ОБСЕ признала, что уважение к правам человека необходимо для соблюдения мира и безопасности.

Читайте такжеYouTube заблокировал немецкие каналы Russia Today - в России пообещали ответить"Мы продолжаем призывать Россию выполнять взятые на себя обязательства, в том числе гарантировать защиту основных свобод и позволять гражданам требовать от правительства подотчетности, в том числе путем свободных и справедливых выборов", – говорится в сообщении.

В Вашингтоне добавили, что США не будут игнорировать нарушения прав человека.

"Мы продолжаем делать все зависящее, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в сфере прав человека в регионе ОБСЕ. И мы будем работать с союзниками и партнерами для защиты принципа всеобъемлющих ежегодных осмотров человеческого измерения при активном участии гражданского общества", – заявил Блинкен.

Россию постоянно обвиняют в игнорировании прав человека в стране и на оккупированных территориях. Так, согласно докладу ООН за июнь 2021 год, на высшем дипломатическом уровне подтвердили преследование крымчан, применение пыток для самооговорения, перемещение незаконно осужденных на территорию России, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том числе и ФСБ.

После очередного дерзкого задержания крымскотатарских активистов США опубликовали заявление с осуждением действий оккупационных властей полуострова, подконтрольных Кремлю.

В ООН отмечают, что за последние 3,5 лет абсолютное большинство обысков в оккупированном РФ Крыму прошли в домах крымских татар. Также 85 крымских татар находятся в местах лишения свободы в результате политически мотивированных преследований в Крыму.

16 сентября в ЕС приняли жесткий доклад о пересмотре отношений с Россией на фоне проведения выборов в Госдуму РФ. Тогда к голосованию незаконно привлекли жителей ОРДЛО и Крыма с российскими паспортами.

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Автор: Яна Ставская