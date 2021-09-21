Кремль не готов "прислушаться" к решению суда.

В Кремле считают выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу об отравлении Александра Литвиненко голословными.

Об этом пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил в комментарии журналистам, цитирует ТАСС.

У Путина усомнились в компетенции Европейского суда.

"Вряд ли ЕСПЧ имеет какие-то полномочия или технологические возможности владеть информацией на этот счет. До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения по меньшей мере голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", – ответил Песков.

Читайте такжеКровавая бойня в Пермском университете: стрелок жил, стало известно о его состоянии21 сентября стали известны выводы ЕСПЧ относительно дела об отравлении критика Кремля Александра Литвиненко. Судьи признали, что ответственность за преступление несет Россия. Сама РФ всегда отрицала свою причастность.

Литвиненко, бывший российский шпион, который стал гражданином Великобритании, умер от отравления полонием в 2006 году в Лондоне. Расследование, проведенное в Британии в 2016 году, показало, что убийство "предположительно, было одобрено" президентом России Владимиром Путиным.

По данным британского расследования, бывший охранник КГБ Андрей Луговой и еще один россиянин Дмитрий Ковтун умышленно отравили Литвиненко, добавив радиоактивное вещество в его напиток.

Суд обязывает Россию оплатить вдове Литвиненко Марине компенсацию в размере 100 тысяч евро, а также судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро.

С 1990-х Литвиненко критиковал политику Кремля и лично Путина. В своей разоблачительной книге экс-сотрудник ФСБ указал на причастность российских спецслужб к организации ряда терактов в России, в том числе ко взрывам жилых домов.

После эмиграции в Британию в 2000 году против Литвиненко было открыто несколько уголовных производств.

Автор: Яна Ставская