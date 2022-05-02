Киркоров гневно обратился к Симоньян.

Российский артист Филипп Киркоров, который до сих пор молчит о войне в Украине, неожиданно заступился за выехавших в Израиль Максима Галкина и Аллу Пугачеву.

Киркоров решил высказаться после того, как пропагандистка Маргарита Симоньян назвала Галкина "геем", а его брак с Пугачевой - прикрытием от аудитории.

"Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека, чтобы очернять его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей?", - обратился Киркоров к Симоньян.

Отметим, Киркоров никак не высказался по поводу отъезда звездных супругов из России во время войны. Также он до сих пор молчит о том, что на самом деле происходит в Украине.

Напомним, ранее Потап призвал Симоньян говорить об ориентации Киркорова, Баскова и Лазарева, а не Галкина.

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