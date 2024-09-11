РосСМИ утверждают, что детей завербовали через мессенджер, обещая "гонорар" в размере 5 миллионов рублей.

На полуострове Ямал, в Ямало-Ненецком автономном округе РФ двое подростков сожгли вертолет крупной российской авиакомпании Utair.

Как пишет 112, двое подростков проникли на частный аэродром в городе Ноябрьск сегодня ночью.

На территории аэродрома находился вертолет компании Utair, который дети облили бензином и подожгли. Отмечается, что в результате мальчики 13 и 14 лет получили ожоги рук и лица. Из-за полученных травм несовершеннолетним пришлось обращаться за медицинской помощью, что, вероятно, и выдало их причастность к случившемуся.

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РосСМИ утверждает, что детей завербовали в мессенджере, а за "файер-шоу" им предложили крупную сумму денег. При этом говорится, что по факту поджога возбуждено уголовное дело, силовики проверяют подростков на причастность к другим подобным происшествиям.

По данным ресурса, площадка, на которой произошел инцидент, почти не охраняется – мальчики смогли беспрепятственно проникнуть на территорию.

Как сообщает "База", 13-летний Тимур и 14-летний Саша пробрались на охраняемую территорию через дырку в заборе, где подожгли вертолет "Ми-8". Таким же образом, через отверстие, они и убежали. Сейчас подростки - в больнице под охраной.

"Задание поджечь вертолет пришло через Telegram. За "работу" им было обещано 5 миллионов рублей. При этом, отец одного из школьников сейчас служит на СВО", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ЮТэйр (Utair) — российская авиакомпания, образующая вместе с дочерними структурами один из крупнейших в РФ авиахолдингов — группу "ЮТэйр".

Группа "ЮТэйр" выполняет пассажирские, грузовые и санитарные авиарейсы в России и за рубежом. Согласно открытым источникам, авиакомпания имеет крупнейший в мире по грузоподъемности вертолетный флот, работающий в России и на нескольких континентах. По объему пассажиропотока и пассажирооборота занимает 4-е место в списке крупнейших авиакомпаний РФ.

Крупнейший узловой аэропорт авиакомпании — московский аэропорт Внуково. Базовые хабы в регионах — Рощино (Тюмень), Сургут, Уфа. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Сургуте.

В РФ осудили инженера оборонного завода за надписи "Слава Украине!"

Как сообщал УНИАН, в РФ к трем годам лишения свободы приговорили ведущего инженера государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. Березняка, которое расположено в подмосковной Дубне. Сергей Красюк писал на бирках ключей "Слава Украине" и "Путин вор". В частности, в отношении сотрудника бюро по разработке и производству крылатых ракет возбудили уголовное дело о "дискредитации" армии РФ за брелок на ключе - 46-летнему Красюку инкриминировали ч. 2 ст. 280.3 УК РФ.

Поводом для уголовного преследования стали "антироссийские надписи" на брелоке от ключа к сейфу для хранения телефона на предприятии. По версии следствия, якобы инженер нанес эти надписи на брелок, а их "прочитали" коллеги.

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