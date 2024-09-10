Из-за "антироссийских надписей" прекращали работу предприятия по проектированию ракет.

В РФ к трем годам лишения свободы приговорили ведущего инженера государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. Березняка, которое расположено в подмосковной Дубне. Сергей Красюк писал на бирках ключей "Слава Украине" и "Путин вор".

Как пишет "Астра", в отношении ведущего инженера конструкторского бюро по разработке и производству крылатых ракет возбудили уголовное дело о "дискредитации" армии РФ за брелок на ключе. В частности, 46-летнему Сергею Красюку инкриминировали ч. 2 ст. 280.3 УК РФ. Поводом для уголовного преследования стали "антироссийские надписи" на брелоке от ключа к сейфу для хранения телефона на предприятии. По версии следствия, якобы инженер нанес эти надписи на брелок, а их "прочитали" коллеги.

Позже стало известно, что мужчину задержали в Дмитрове. Ему инкриминировали "повторную дискредитацию, повлекшую опасные последствия" и отправили под домашний арест.

Видео дня

Сейчас стало известно, что Дубненский городской суд назначил Красюку наказание - три года лишения свободы.

По версии следствия, в конце января мужчина нанес надписи "Слава Украине", "Победа будет у Украины" и "Путин - вор" на бирки ключей от ячеек для хранения мобильных телефонов на предприятии. После этого начальник охраны заблокировал двери и провел полную эвакуацию сотрудников завода. В итоге МКБ "Радуга" не работало 50 минут, что привело к убыткам в 237 тысяч рублей. Именно это стало поводом для возбуждения дела о "дискредитации" армии, приведшей к препятствиям работе (ч. 2 ст. 280.3 УК).

"Красюк признал вину, в содеянном раскаялся и возместил ущерб оборонному предприятию в полном объеме еще на стадии предварительного расследования. Представитель завода на судебном заседании также пояснил, что ущерб предприятию возмещен в полном объеме. Кроме того, у Красюка двое несовершеннолетних детей. По этим причинам защита настаивала на назначении наказания, не связанного с лишением свободы", - пишет ресурс.

Несмотря на это, суд постановил отправить Красюка в колонию, его взяли под стражу в зале суда.

АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка" - российское проектно-конструкторское бюро, специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет различного назначения. Расположено в городе Дубна. Входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Инциденты с украинской символикой в России

Напомним, в РФ открыли уголовное дело против 63-летнего доцента философии из "Бауманки" Александра Нестеренко. Причиной стали пять украинских песен. Силовики пришли с обыском к Нестеренко - преподавателю МГТУ имени Баумана и члену участковой комиссии № 1423 с правом решающего голоса. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Против Нестеренко возбуждено уголовное дело по статье о "разжигании ненависти либо вражды с угрозой применения насилия".

Поводом стали пять украинских песен, опубликованных на странице VK: видео с песней группы Вопли Видоплясова "Мы растем"; видео с песней "Зажжем утром" и еще три аудиозаписи. Все они опубликованы на странице Нестеренко после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По мнению экспертов-лингвистов Следкома РФ, во всех песнях содержатся "признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских как группы лиц, выделенной по признаку национальности".

Вас также могут заинтересовать новости: