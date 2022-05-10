Страна-оккупант считает, что эта "забава" поможет воспитать "патриотическое поколение".

В российском Кисловодске мэр-единоросс устроил для детей "патриотическое" мероприятие ко Дню победы. В частности, ребят подросткового возраста заставили "расстреливать последнего фашиста".

Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Странную "забаву" организовали по поручению члена "Единой России" и мэра этого ставропольского города Евгения Моисеева.

На воротах одного из домов вывесили "чучело фашиста и оккупанта", которого дети расстреливали из пневматической винтовки. Без рашистской Z-символики не обошлось.

"Наше младшее поколение с детства должно знать о том мировом зле, имя которому фашизм, нацизм, который сегодня снова пытается возродиться. Мы этого никогда не допустим. Мы растим наших детей патриотами и защитниками Отечества", - заявил Моисеев.

Как сообщал УНИАН, ранее росСМИ придумали фейк о "боевые наркотики", чтобы оправдать победы ВСУ.

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