Пропагандисты продолжают демонизировать украинских военных.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал враждебные фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали за прошлый день.

Как отмечают в Центре, среди прочего российские СМИ распространили информацию о том, что в окопах в Рубежном на Луганщине якобы нашли боевые психотропные препараты, что делают "универсальных солдат" из украинских бойцов.

"Предостерегаем: это - фейк!",- подчеркнули специалисты.

Кроме этого, пропагандисты сообщили, что украинская разведка якобы в течение 10 последних лет использовал агентуру влияния для формирования нейтрального отношение польского общества к "Волынской разные" - массовому убийству украинскими националистами поляков на Волыни в 1943 году. Украинцев предостерегли: это - дезинформация.

Также СМИ продолжают демонизировать украинских военных и утверждают, что "украинские боевики расстреляли колонну беженцев, направлявшихся из Волчанска в Харьков". Это - манипуляция.

Как писал УНИАН, потери российской армии в войне против Украины – огромные. Вражеские войска деморализованы, а российским пропагандистам не остается ничего другого, как разгонять новые фейки. В частности, о том, что украинские военные практикуют черную магию.

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