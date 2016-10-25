Мэр российского Екатеринбурга отказался называть улицу именем террориста "Моторолы"
Мэр российского города Екатеринбург Евгений Ройзман прокомментировал возможность присвоения одной из улиц имени ликвидированного в "ДНР" террориста Арсена Павлова "Моторолы".
Он заявил, что в Екатеринбурге достаточно своих героев, чья память еще не увековечена, передает Говорит Москва.
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"У нас здесь жил и пробивался отсюда на фронт Герой Советского Союза Пологов. Замечательный лётчик. Очень много самолётов сбил. Вёл себя достойно. Так вот, его улицы нет в Екатеринбурге. И поверьте, что улица "Моторолы" у нас не появится раньше, чем улица Пологова", - сказал Ройзман.
Ранее в Екатеринбурге начался сбор подписей за петицию о присвоении имени Арсена Павлова "Моторолы" одной из улиц города.
Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.