По подозрению в "порче объекта" задержали 17-летнюю школьницу.

В российском Санкт-Петербурге установили инсталляцию в честь "побратимства" с украинским Мариуполем, который разрушили оккупанты. Менее чем через неделю на объекте "Двойные сердца" появились надписи "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды".

Как пишет российское издание "Медуза", 18 декабря инсталляцию разобрали. По подозрению в "порче объекта" задержали 17-летнюю школьницу.

"В пресс-службе МВД сообщили, что на школьницу составили административный протокол по статье о "дискредитации" российской армии", – говорится в материале.

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Другие СМИ заявляют, что девушку отпустили после составления протокола под обязательство о явке. Инсталляцию о "дружбе" с уничтоженным оккупантами украинским городом пообещали вернуть, как только сотрут надпись.

Что происходит в оккупированном Мариуполе

В захваченном Мариуполе российские оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь". Таким образом оккупанты продолжают свои попытки доразрушить город, заявили в Мариупольском горсовете.

Ранее Мариупольский городской совет опубликовал фото разбомбленного Россией драматического театра. Оккупанты решили "прикрыть" его баннерами, чтобы не напоминать о собственных преступлениях.

Кроме того, лишь до 25% многоэтажек Мариуполя обеспечены централизованным отоплением. Абсолютное большинство мариупольцев, которые находятся в городе, остаются без централизованного отопления.

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