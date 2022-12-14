Враги стремятся полностью доразрушить украинский город, отметил Мариупольский городской совет.

В захваченном Мариуполе российские оккупанты планируют снести целый квартал возле завода "Азовсталь".

Таким образом оккупанты продолжают свои попытки доразрушить город, об этом сообщил Мариупольский горсовет.

"Россияне и коллаборанты стремятся полностью доразрушить украинский город. Карту с планами разрушения на базе "Яндекса" обнародовали пропагандистские паблики. В соответствии с ними - в планах снести полностью квартал возле завода "Азовсталь" в Левобережном районе города. Это Морской бульвар и ул. Азовстальская. Там до сих пор живут мирные жители. Они остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что враги регулярно уничтожают многоэтажки, которые целенаправленно бомбили во время осады.

Ситуация в Мариуполе - что надо знать

Российские захватчики с начала марта начали блокировать Мариуполь и активно обстреливать его гражданскую инфраструктуру. В частности, под вражеским огнем оказались мариупольский драмтеатр и роддом. Из-за оккупантов в городе погибли десятки тысяч человек, он почти полностью разрушен.

Крепостью украинских воинов стал завод "Азовсталь". Мариуполь оказался под полной оккупацией после того, как наши воины вышли с территории предприятия.

Позже стало известно, что враги начали сносить в городе поврежденные дома.

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