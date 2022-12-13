Под завалами драмтеатра в Мариуполе погибли около 300 человек.

Мариупольский городской совет опубликовал фото разбомбленного Россией драматического театра. Оккупанты решили "прикрыть" его баннерами, чтобы не напоминать о собственных преступлениях.

"Но невозможно никакими декорациями скрыть военное преступление. Здание остается разрушенным. Под ее обломками погибло очень много мариупольцев", - говорится в сообщении.

Напомним, Мариупольский драматический театр стал олицетворением боли, пережитой местными жителями. Под его обломками - сотни убитых сброшенными на здание авиабомбами. Россиян даже не остановила надпись "ДЕТИ", они цинично ударили по укрытию.

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Удар по драмтеатру в Мариуполе

16 марта 2022 года Россия сбросила бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где находились сотни мирных жителей. Только в апреле российские оккупанты начали "подчищать" следы своего ужасного преступления - провели зачистку завалов и забирали трупы, затем их вывезли в Мангуш и насыпью свалили в 300-метровую траншею.

Amnesty International обнародовала доклад, в нем говорится о том, что российские оккупанты целенаправленно нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. Под завалами погибло около 300 человек.

Часть труппы Донецкого академического областного драматического театра города Мариуполь получила временное пристанище в Ужгороде. УНИАН узнавал, как актеры пережили бомбардировки, смогли выехать на подконтрольную Украине территорию и возобновили деятельность театра на сцене Закарпатского академического облмуздрамтеатра имени братьев Шерегиев.

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