По словам Андрющенко, скоро в городе может быть больше россиян, чем украинцев.

В течение последнего месяца в Мариуполе вдвое выросла смертность среди населения, однако российские оккупанты ничего с этим не делают. При этом в городе увеличивается количество граждан РФ.

Как сообщил в эфире "Эспрессо" советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в городе наблюдается довольно тревожная тенденция, когда россиян может стать больше, чем украинцев.

"Мы наблюдаем очередной скачок смертности, по сравнению с началом ноября. Смертность возросла почти в два раза. Это вполне устраивает оккупантов. В то же время мы наблюдаем рост количества граждан РФ в городе. Если на начало осени их было до десяти тысяч, то сегодня их уже 35 тысяч, и до конца года планируется 50 тысяч", – подчеркнул он.

Видео дня

По словам советника мэра Мариуполя, пока это только мужчины – рабочие, строители, но они не планируют уезжать из города.

"Они говорят, что никуда не собираются уезжать. Весной они собираются привезти семьи, и их будет не менее 100 тысяч граждан в Мариуполе на условное 1 апреля. Сейчас там 120 тысяч граждан Украины, из них 60 тысяч – люди пожилого возраста. Где-то в апреле баланс населения будет не в пользу украинцев. Вот это и есть геноцид", – отметил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Лишь до 25% многоэтажек временно оккупированного Мариуполя обеспечены централизованным отоплением. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что из-за отсутствия централизованного отопления жители города пытаются греться электрообогревателями, из-за чего выгорают проводка и трансформаторы.

Спутниковые снимки от компании Maxar Technologies свидетельствуют о том, что количество захоронений в Мариуполе продолжает увеличиваться.

В конце ноября 2022 года сообщалось, что в Мариуполе началось усиленное патрулирование российскими захватчиками. Кроме того, оккупанты начали выборочно проверять граждан.

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