Жители города вынуждены греться электрообогревателями, из-за чего выгорает проводка и трансформаторы.

Лишь до 25% многоэтажек Мариуполя обеспечены централизованным отоплением. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире информационного телемарафона.

"На сегодняшний день к отоплению подключено максимум где-то 20-25% всех многоэтажек. Абсолютное большинство мариупольцев, которые находятся в городе, находятся без централизованного отопления... Фактически, город замерзает", - рассказал он.

Андрющенко добавил, что из-за отсутствия централизованного отопления жители города пытаются греться электрообогревателями, из-за чего выгорают проводка и трансформаторы.

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Ситуация в Мариуполе

Коллаборационная власть Мариуполя ничего не делает, чтобы помочь горожанам. В городе повреждено 90% жизненно важной инфраструктуры.

Уровень смертности в городе вырос примерно в 4-5 раз по сравнению с показателем до вторжения РФ в Украину.

Тем временем российские оккупанты начали удалять на картах"Яндекс" дома, которые они сносят в оккупированном Мариуполе.

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