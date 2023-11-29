При въезде в РФ иностранцев будет ждать сюрприз в виде "соглашения о лояльности", обязательного к подписанию.

Российская Федерация решила объявить "холодную войну" иностранцам и опустить новый "железный занавес" перед россиянами, затрудняя их коммуникацию с внешним миром.

В МВД России придумали обязать при въезде в Россию подписывать так называемое "соглашение о лояльности". Детали законопроекта попали в распоряжение пропагандистского ТАСС.

"Согласие о лояльности - это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны", - говорится в документе.

Законопроект воспрещает выражать "антироссийские" мысли по поводу войны против Украины, отрицать так называемые "семейные ценности" (то есть поддерживать ЛГБТ-сообщества), каким-либо образом дискредитировать государственную политику РФ и вклад советского народа в победу над фашизмом.

Также росСМИ упоминают, что данным документом иностранцам могут в целом запретить "любую деятельность, которая наносит ущерб России". Другими словами, под данное понятие могут "притянуть за уши" абсолютно все.

МВД РФ приготовило ловушки для россиян, которые выехали за границу

Ранее в МВД РФ разработали еще одну идею на уровне законопроекта о том, как контролировать деятельность россиян. В частности, ведомство предложило ужесточить проверки по поводу приобретения или отказа от гражданства РФ. Другими словами, выехавшего за границу и отказавшегося от паспорта РФ россиянина, может ждать сюрприз: если в МВД решат, что имели место какие-либо нарушения в процедуре, его гражданство возобновят. А значит, человек будет подпадать под действие норм законов России. Аналогичный "шантаж" придумали и для мигрантов, которые получили гражданство. Его аналогичным образом могут признать недействительным.

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