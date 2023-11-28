Издание отметило, что военно-морской флот Китая сейчас является крупнейшим в мире, а его ядерный арсенал может достичь тысячи боеголовок к 2030 году.

Запад полагает, что обладает существенным технологическим преимуществом перед любым потенциальным военным соперником. Однако военно-морской флот Китая сейчас является крупнейшим в мире, а его ядерный арсенал может достичь тысячи боеголовок к 2030 году.

Как пишет издание Bloomberg, китайская армия стремительно движется вперед в сфере высоких технологий. "Китай обогнал Запад в области гиперзвуковых ракет - тех, которые способны двигаться со скоростью, впятеро превышающей скорость звука, и уклоняться от средств ПВО", - обратило внимание издание.

При этом Китай вкладывает ресурсы в развитие искусственного интеллекта. Как отмечает издание, усиление позиций Китая может изменить мировой баланс сил. В связи с этим Западу срочно нужно ускорить свой прогресс и замедлить прогресс Китая, если он не хочет увидеть, в какую сторону поменяется этот баланс.

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Издание отметило, что прежде всего Западу нужно использовать лучшее, что есть в западном капитализме, чтобы оживить военно-промышленный комплекс. Журналисты отметили, что Пентагон управляет системой командования и контроля, в то время как китайцы пытаются выйти за рамки госпредприятий и привлечь предпринимателей и лаборатории "нового типа", финансируемые как государством, так и частным сектором. Самые талантливые западные технологические люди уходят в частный сектор, в то время как китайские военные располагают лучшими техническими талантами. "Наиболее значительные прорывы в области космических путешествий и спутниковой связи там совершаются частным сектором", - отметило издание.

Кроме того, издание обратило внимание, что Западу следует "выращивать" своих ученых, приобщая к этому университеты, как это делает Китай. Издание отметило, что за некоторыми исключениями, на Западе пренебрегают развитием отношений между научными кругами и военными.

"Успех Запада в холодной войне зависел от отношений между Пентагоном и двумя другими элементами: могущественными корпорациями и ведущими институтами. Компании позаботились о том, чтобы Запад был впереди в производстве высокотехнологичного оружия. А университеты предоставили инновационные интеллектуальные силы. Теперь, когда мир погружается в новую холодную войну, эти отношения необходимо заново выстроить для нового мира более быстрых инноваций и более гибких корпораций", - подытожило издание.

Вооружение Китая

Согласно ежегодному докладу Пентагона, по состоянию на май в арсенале Китая имеется более 500 действующих ядерных боеголовок. В новом отчете также отмечается, что ВМС Китая имеют в распоряжении более 370 кораблей и подводных лодок по сравнению с 340 кораблями в прошлом году.

В ответ МИД Китая заявил, что отчет Пентагона, в котором говорится, что к 2030 году Китай будет иметь более 1000 ядерных боеголовок, полон предубеждений и искажает факты. В МИДе отметили, что Китай не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений.

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