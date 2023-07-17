Авторы записок отметили, что им все известно о захватчиках.

В Москве и области родственники российских оккупантов начали получать записки с надписью "Мы все знаем".

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на соответсвующие жалобы москвичей, появившиеся в социальных сетях. Россияне публикуют фотографии записок от неизвестных, которые находят в почтовых ящиках, а также на дверях и автомобилях.

На бумажках с надписью "Ты сестра/жена/мать убийцы" также указывают номер полка, роты и взвода, в котором служит российский захватчик.

Видео дня

Ликвидация оккупантов: последние новости

Напомним, 11 июля украинская армия ударила по штабу российских войск в районе оккупированного Бердянска. В результате удара был ликвидирован замкомандующего ЮВО Олег Цоков, вместе с ним мог находиться подполковник Александр Горин.

Также недавно в Краснодаре во время пробежки расстреляли бывшего командира подводной лодкой "Краснодар" Станислава Ржицкого.

По неофициальной информации, он мог быть причастен к российскому ракетому удару по Виннице в июле прошлого года, в результате которого погибли 28 человек. При этом его родственники говорят, что он подал рапорт на увольнение до полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: