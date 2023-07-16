Речь идет о бывшем комбате полка морской пехоты РФ, который штурмовал аэропорт Бельбек при захвате Крыма в 2014 году.

В Запорожской области в рамках удара по штабу РФ в Бердянске, вероятно, вместе с замкомандующим войсками Южного военного округа армии Олегом Цоковым ликвидировали еще одного российского офицера.

Речь идет о бывшем комбате 382 отдельного батальона морской пехоты подполковнике Александре Горине. О его "самоликвидации" в Украине сообщила российская "Ассоциация ветеранов МП Спутник". Указывается, что Горина уничтожили 14 июля.

Однако украинский журналист Денис Казанский отмечает, что Горина могли ликвидировать вместе с Цоковым в Бердянске 11 июля.

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Также сообщается, что батальон Горина участвовал в штурме аэропорта Бельбек во время оккупации Крыма в 2014 году.

Ликвидация Цокова в Бердянске - что известно

Напомним, 11 июля в районе Бердянска (Запорожская область) ВСУ нанесли удар по штабу РФ, где располагался замкомандующего ЮВО Олег Цоков вместе с российскими офицерами. Цоков в Украине отвечал за зону фронта от Пологов до Каховского водохранилища.

О его ликвидации сообщил советник городского головы временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

Позже выяснилось, уничтоженный штаб РФ, вероятно, находился в отеле "Дюна" в Бердянске. 14 июля появились кадры разрушенного здания. Американский институт изучения войны (ISW) сообщал, что армия Украины могла задействовать для удара британские ракеты Storm Shadow.

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