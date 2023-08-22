Шприц торчал в складке между полом и сидением в машине, которую россияне арендовали в рамках "каршеринга".

В Москве 10-летняя девочка случайно напоролась на иглу шприца, в котором был синтетический наркотик мефедрон.

По данным Baza, игла торчала в складке между полом и сиденьем в салоне авто, которое семья арендовала в рамках "каршеринга" для поездки к ТЦ в Красногорске (город в Московской области).

Сообщается, что речь идет о машине сервиса BelkaCar. Ребенок почувствовал острую боль и укол во время выхода из авто. При последующем исследовании машины семья обнаружила неприятный сюрприз в виде торчащего наружу шприца. Ребенка увезли в больницу.

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После экспертизы было подтверждено, что в шприце находился наркотик мефедрон.

Предполагается, что такой "подарок" мог оставить один из предыдущих пассажиров. Однако никого до сих пор не нашли, а на шприце отсутствуют отпечатки пальцев, указывает Baza.

В РФ школьница умерла из-за странного наркотика

Напомним, ранее в Москве от передозировки странным наркотиком скончалась 15-летняя школьница Лена (имя изменено). Ее, лежащую в бессознательном состоянии, "обнаружил" знакомый посреди улицы.

Позже во время разговора с полицейскими 32-летний мужчина признался, что днем ранее нашел непонятный наркотик и решил распробовать его в компании знакомых, среди которых были две девятиклассницы. На следующий день у Лены начались судороги, она потеряла сознание и Денис принес ее в больницу. В конечном итоге медики не смогла спасти девушку, у нее случилась остановка сердца.

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