В центре Москвы неизвестный мужчина избил 21-летнюю Диану Савельеву из-за ее нетрадиционной сексуальной ориентации.
Читайте такжеКоктейль "Бронепоезд": в Москве бармен сломал позвоночник клиентуКак пишет Telegram-канал 112, конфликт произошел около 23:00 8 декабря на станции метро «Китай-город».
«Нападавший довольно жестоко избил пострадавшую, нанес несколько тяжелых ударов в голову», – говорится в сообщении.
Диана сумела добраться до дома и, в сопровождении сожительницы, Екатерины Яковлевой, поехала в травмпункт. Там ей диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, множественные гематомы и кровоподтеки. Ей потребовалась госпитализация.
Полиция занимается поисками преступника.
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