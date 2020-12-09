Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, множественные гематомы и кровоподтеки.

В центре Москвы неизвестный мужчина избил 21-летнюю Диану Савельеву из-за ее нетрадиционной сексуальной ориентации.

Читайте такжеКоктейль "Бронепоезд": в Москве бармен сломал позвоночник клиентуКак пишет Telegram-канал 112, конфликт произошел около 23:00 8 декабря на станции метро «Китай-город».

«Нападавший довольно жестоко избил пострадавшую, нанес несколько тяжелых ударов в голову», – говорится в сообщении.

Диана сумела добраться до дома и, в сопровождении сожительницы, Екатерины Яковлевой, поехала в травмпункт. Там ей диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, множественные гематомы и кровоподтеки. Ей потребовалась госпитализация.

Полиция занимается поисками преступника.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц