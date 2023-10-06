Поскольку Вашингтон и Брюссель "напали" на Россию, она хочет устраивать ядерные взрывы на своей территории.

После предложения пропагандистки Маргариты Симоньян устроить ядерный взрыв над Сибирью, в России серьезно заговорили об отзыве своей подписи под международным договором о запрете ядерных испытаний. Такую возможность планируют обсудить в российском парламенте, сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, изначальная инициатива исходит от Владимира Путина – он поднял этот вопрос на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"На ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", – написал Володин в своем телеграм.

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При этом спикер нижней палаты российского парламента заявил, что такой шаг вызван изменением ситуации в мире – якобы Вашингтон и Брюссель "развязали войну" против России.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Договор был принят Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 1996 г. и подписан 183 государствами мира, в том числе 41 из 44 "ядерных" государств – имеющих ядерное оружие, АЭС или научные ядерные реакторы. Не подписали договор в том числе "молодые" ядерные державы - Индия, Пакистан, КНДР.

Ратифицировали, т.е. подтвердили подпись на уровне парламента или другого органа высшей власти 164 государства, в том числе 36 государств из упомянутых 44. Среди подписавших, но не ратифицировавших договор – США, КНР, а также Израиль.

Поскольку договор не был ратифицирован всеми 44 "ядерными" странами, официально он в силу так и не вступил. Тем не менее, после принятия ООН этого документа ни одна страна мира не проводила физические ядерные испытания. Есть мнение, что испытания проводила КНДР, но твердых доказательств этому не существует.

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