Пропагандистка Скабеева объявила россиянам, что на границе никого нет.

Российское телевидение живет в своем иллюзорном мире: пропагандистка Скабеева объявила россиянам, что на границе с Белгородской областью нет армии.

Об этом она сообщила "под соусом" трагической атмосферы в студии из-за захода российских партизанов в Шебекино. Как известно, российская пропаганда убеждает россиян в том, что это действует Украина.

"Такое ощущение, что у нас просто недостаточная концентрация сил на Белгородщине. В этой связи мы не пошли туда (на Харьков)", - указала она.

В ответ на попытку местного "эксперта" оспорить ее слова, Скабеева подчеркнула, что там (на границе) никого нет и нарвалась на ответ.

"Там есть войска прикрытия границы, которые в принципе эту задачу решить могут", - заявил российский спикер.

По его словам, радикально решить вопрос защиты российских территорий можно лишь при помощи разгрома "группировки ВСУ в районе Харькова".

В Белгородской области "действуют" партизаны - что известно

Напомним, что сегодня в Белгородскую область второй раз за последние две недели зашла группа российских партизанов Легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус". Еще 22 мая во время своего первого "визита" они объявили, что начинают освобождать РФ от режима Путина и провели бои в Гайворонском районе (там они захватили несколько поселков, но потом отступили из-за бомб, которые применила российская авиация, не считаясь с гражданскими).

Сегодня партизаны провели танковый бой с силами Минобороны РФ и местными силовиками. Был объявлен план эвакуации. В этом случае россияне также пошли на жестокость и применили "тяжелое" оружие ТОС-1А "Солнцепек".

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